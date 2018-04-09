Balık adam Ata

Deniz sezonunu erken açan isimlerden Ata Demirer, yılın büyük kısmını geçirdiği Bozcaada'da önceki gün dalış yaptı. Komedyen, şnorkeliyle sualtında keşfe çıktığı sırada bir arkadaşı da onu fotoğrafladı. Yaz kış denizden çıkmayan Demirer, balık sürüsü geçerken çekilen bu kareye de "Ne va len aşağda" notu düşerek güldürdü.
Etiketler: ata demirer , balık adam
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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