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Ata

Balık adam Ata
Deniz sezonunu erken açan isimlerden , yılın büyük kısmını geçirdiği Bozcaada'da önceki gün dalış yaptı. Komedyen, şnorkeliyle sualtında keşfe çıktığı sırada bir arkadaşı da onu fotoğrafladı. Yaz kış denizden çıkmayan Demirer, balık sürüsü geçerken çekilen bu kareye de "Ne va len aşağda" notu düşerek güldürdü.
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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