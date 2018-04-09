Bahadır Tatlıöz, önceki gün 6 Nokta Körler Vakfı'nı ziyaret etti. Adını 'Takvim' şarkısıyla duyuran popçu, son albümü 'Su Yolunu Bulur'un kapağını görme engellilerin kullandığı alfabeyle hazırlattı. Şarkıcı, sınırlı sayıda üretilen albümlerini görme engelli hayranlarına hediye etti.
Anlamlı ziyaret
Etiketler: Bahadır Tatlıöz
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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