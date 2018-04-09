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Anlamlı ziyaret

Anlamlı ziyaret
Bahadır Tatlıöz, önceki gün 6 Nokta Körler Vakfı'nı ziyaret etti. Adını 'Takvim' şarkısıyla duyuran popçu, son albümü 'Su Yolunu Bulur'un kapağını görme engellilerin kullandığı alfabeyle hazırlattı. Şarkıcı, sınırlı sayıda üretilen albümlerini görme engelli hayranlarına hediye etti.
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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