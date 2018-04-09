Sosyetik işadamı Nedim Keçeli ile evliliklerinin 1. yıl dönümünü kutlamak için geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Gamze Keçeli'nin keyfi yerinde… Oğullarına 26 haftalık yani 6 buçuk aylık hamile olan ünlü sunucu, önceki gün Florida'da havuz keyfi yapıp bol bol stres attı.
26. hafta pozu
Etiketler: nedim keçeli
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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