26. hafta pozu

Sosyetik işadamı Nedim Keçeli ile evliliklerinin 1. yıl dönümünü kutlamak için geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Gamze Keçeli'nin keyfi yerinde… Oğullarına 26 haftalık yani 6 buçuk aylık hamile olan ünlü sunucu, önceki gün Florida'da havuz keyfi yapıp bol bol stres attı.