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26. hafta pozu

26. hafta pozu
Sosyetik işadamı Nedim Keçeli ile evliliklerinin 1. yıl dönümünü kutlamak için geçtiğimiz günlerde ABD'ye giden Gamze Keçeli'nin keyfi yerinde… Oğullarına 26 haftalık yani 6 buçuk aylık hamile olan ünlü sunucu, önceki gün Florida'da havuz keyfi yapıp bol bol stres attı.
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  • 09 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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