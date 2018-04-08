Başarılı popçu Funda Arar, önceki akşam Bostancı konserinde unutulmaz bir şova imza attı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen sanatçı, kostümleriyle de büyüledi. Konserin ikinci yarısında rock konseptiyle sahne alan 42 yaşındaki şarkıcı, yırtmaçlı deri elbisesi ve giyilebilir dövmesiyle ağızları açıkta bıraktı.