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rock konseptiyle sahne aldı

, deri çizmeleri ve elbisesiyle rockçı ’ı anımsattı.

Rockçı Funda

Başarılı popçu , önceki akşam Bostancı konserinde unutulmaz bir şova imza attı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen sanatçı, kostümleriyle de büyüledi. Konserin ikinci yarısında rock konseptiyle sahne alan 42 yaşındaki şarkıcı, yırtmaçlı deri elbisesi ve giyilebilir dövmesiyle ağızları açıkta bıraktı.

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