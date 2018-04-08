Başarılı popçu Funda Arar, önceki akşam Bostancı konserinde unutulmaz bir şova imza attı. Şarkılarıyla kulakların pasını silen sanatçı, kostümleriyle de büyüledi. Konserin ikinci yarısında rock konseptiyle sahne alan 42 yaşındaki şarkıcı, yırtmaçlı deri elbisesi ve giyilebilir dövmesiyle ağızları açıkta bıraktı.
Funda Arar rock konseptiyle sahne aldı
Funda Arar, deri çizmeleri ve elbisesiyle rockçı Şebnem Ferah’ı anımsattı.
Etiketler: funda arar , Şebnem Ferah
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.