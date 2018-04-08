Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın modern sanata olan tutkusu bitmek bilmiyor. Lüks otomobillerin yanı sıra Levent'teki evinde dünyaca ünlü ressamların tablolarından oluşan bir koleksiyonu bulunan komedyen, bu eserlere önceki gün yenilerini ekledi. 1988'de ölen ABD'li graffiti sanatçısı Jean-Michel Basquiat'ın hayranı olan Yılmaz, ressamın 4 adet tablosunu satın aldı. Sanatçının tanesi 24 bin dolarlık (96 bin lira) 'Ascent', 'Leeches', 'Liberty' ve 'Olympic' adlı tablolarını koleksiyonuna ekleyen Yılmaz, bu anı da "Son 4'lü Basquiat litografiler! Taze taze" notuyla paylaştı.



KOLEKSİYONU SERVETLİK



Geçtiğimiz aylarda servetlik koleksiyonunun bir bölümünü sosyal medyada gözler önüne seren Yılmaz, toplam 384 bin liralık 4 tabloyla da havasını attı. ABD'li sanatçının fiyatı 200 ile 225 bin lira arasında değişen 11 eserini daha alan ünlü komedyen, satın aldığı 4 tablo ile bu sayıyı 15'e çıkardı. Daha önce toplam değeri 2 milyon lirayı bulan 15 tablosunu sosyal medyada yayınlayan Yılmaz'ın koleksiyonunda Türk, İsveç, Brezilyalı ve Ermeni sanatçıların da çok sayıda eseri bulunuyor.

Basquiat hayranı olan Yılmaz, evini sanatçının eserleriyle doldurdu. ABD'li ressamın bir tablosu geçen yılki müzayedede 110,5 milyon dolara alıcı bulmuştu.



Ebru KAZIKTAŞ