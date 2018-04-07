Yeni reklama yeni oyuncak

Ekstrem sporlara düşkünlüğüyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, hız tutkusundan ödün vermiyor. Yakışıklı oyuncu, 2013 yılında geçirdiği motor kazası sonrası annesinin ricasıyla motosiklete veda etmişti. Sözünü unutan Tatlıtuğ, önceki gün yeni oyuncağıyla Four Seasons Otel'deydi. Reklam yüzü olduğu Mavi'nin lansmanına yeni motoruyla gelen oyuncu, ortalığı yaktı geçti.
Boks, dalış, kaptanlık, go-kart ve moto-cross meraklısı Tatlıtuğ, 35 bin euro'luk yeni motorunu lansman öncesinde otelin önüne park etti. Oyuncu, tüm bakışları üzerine topladı.
Davet sonrası 35 bin euro (yaklaşık 173 bin lira) değerindeki mavi renkli motoruna atlayan oyuncu, gözlerden kayboldu. Sınırlı sayıda üretilen Harley Davidson Street Glide model motoruyla İstanbul sokaklarını turlayan Tatlıtuğ'un kaskını takarak kurallara uyması da takdir topladı.
Hollandalı Victoria's Secret meleği Romee Strijd ile kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu, güzel modele iltifat yağdırdı.
AYDIN HAMZA
Boks, dalış, kaptanlık, go-kart ve moto-cross meraklısı Tatlıtuğ, 35 bin euro'luk yeni motorunu lansman öncesinde otelin önüne park etti. Oyuncu, tüm bakışları üzerine topladı.
Davet sonrası 35 bin euro (yaklaşık 173 bin lira) değerindeki mavi renkli motoruna atlayan oyuncu, gözlerden kayboldu. Sınırlı sayıda üretilen Harley Davidson Street Glide model motoruyla İstanbul sokaklarını turlayan Tatlıtuğ'un kaskını takarak kurallara uyması da takdir topladı.
Hollandalı Victoria's Secret meleği Romee Strijd ile kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu, güzel modele iltifat yağdırdı.
AYDIN HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.