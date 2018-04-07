;
Yol Durumu
  1. İhanet açıklaması
  2. Minikler sevindi

yla dönüyor

Tiyatroyla dönüyor
Çiğdem Batur, önceki akşam Zorlu 'deydi. Oyuncu, şu sıralar yeni oyununa hazırlandığını söyledi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Batur, "Atılgan Gümüş ile yeni başlayacak bir tiyatro oyunun yapımcılığını üstleneceğiz. Ben aynı zamanda oyunda da yer alacağım" dedi.
Etiketler: , ,
  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ