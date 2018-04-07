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Terminatör taburcu oluyor

Terminatör taburcu oluyor
Ünlü Hollywood aktörü ve California eski Valisi , 30 mart tarihinde açık kalp ameliyatı geçirmişti. Sosyal medyada, "Schwarzenegger öldü" paylaşımları büyük endişeye neden olmuştu. Doktorlar dün Schwarzenegger'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve yarın taburcu edileceğini söyledi.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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