Ünlü Hollywood aktörü ve California eski Valisi Arnold Schwarzenegger, 30 mart tarihinde açık kalp ameliyatı geçirmişti. Sosyal medyada, "Schwarzenegger öldü" paylaşımları büyük endişeye neden olmuştu. Doktorlar dün Schwarzenegger'in sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve yarın taburcu edileceğini söyledi.
Terminatör taburcu oluyor
Etiketler: Arnold Schwarzenegger
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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