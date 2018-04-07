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Şarkıcı , kendi markasının tanıtımı için gittiği Milano’da top una girdi, çocuklar gibi eğlendi...

Rihanna havuzda
Dünyaca ünlü şarkıcı , kozmetik markası Fenty Beauty'yi büyütmeye devam ediyor. Son olarak dün Milano'daki mağazasının açılışını yapan 30 yaşındaki şarkıcı, lansmana Versace imzalı mini deri bir elbise ile katıldı. Kovboy tarzı büyük kemeri, 90'lara gönderme yapan bol aksesuarları ve straplez siyle oldukça iyi görünen Rihanna, etkinlik için mağazaya kurulan top una girmekten de çekinmedi. Mini elbisesine ve altın topuklu ayakkabılarına rağmen 3 yaşındaki yeğeni Majesty ile çocuklar gibi eğlendi. Çok mutlu olduğunu belirten Rihanna, "Çok özel bir gün. Çocuklar gibi eğleniyorum" dedi.




Rihanna'nın Versace imzalı elbisesi sadece 4 adet üretildi.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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