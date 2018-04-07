Profesörle aşk

yanı sıra mimar da olan tasarım meraklısı Brad Pitt'in, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'nin bir mimarlık projesi kapsamında, burada profesörlük yapan Neri Oxman ile birlikte çalışmaya başlayınca olanlar oldu. 54 yaşındaki aktöre yakın bir kaynak, ikilinin iş için sürekli birlikte vakit geçirdiğini belirterek, "Brad ve Neri mimarlık, tasarım ve sanat için aynı tutkuyu paylaştıklarından çok iyi bir iş çıkarıyorlar. İkisi de çok ihtiyatlı davranıyor. Ben profesyonel ilişkiden fazlasını olduğunu düşünüyorum. Brad, Neri ile daha fazla vakit geçirmek ve onunla yakınlaşmak istiyor" dedi. Ancak Amerikan medyası, çiftin aşk yaşamaya başladığını yazdı.Massachusetts Institute of Technology (MIT) Üniversitesi'nin en başarılı profesörlerinden olan Neri Oxman, 7 projesiyle ödül kazandı. Birçok üniversiteden teklif alan Oxman, hepsini reddetti.