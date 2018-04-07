Planı suya düştü

Genç oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki akşam çıktığı çapkınlık turunda yakayı ele verdi. Bebek'teki Angie adlı kulübte iki kızla eğlenen Sarıtaş, ilerleyen saatlerde güzellerden biriyle yakınlaştı.
Sarıtaş, gazetecileri atlatmak için mekandan tek ayrıldı. Arabasına binen kız arkadaşını Emirgan'daki otobüs durağında bekleyen Sarıtaş, objektifleri fark edince şoföre "Gaza bas" talimatı verdi.
DOĞAN SAVAŞ
Sarıtaş, gazetecileri atlatmak için mekandan tek ayrıldı. Arabasına binen kız arkadaşını Emirgan'daki otobüs durağında bekleyen Sarıtaş, objektifleri fark edince şoföre "Gaza bas" talimatı verdi.
DOĞAN SAVAŞ
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