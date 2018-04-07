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Patroniçe Özlem

Patroniçe Özlem
Popçu Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ile Zorlu 'deydi. Ünlü şarkıcı, Bağdat Caddesi'nde zayıflama merkezi olan eşinin işleri büyüttüğünü söyledi.



Güzel model de Etiler'de yeni bir şube açacağını belirtti.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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