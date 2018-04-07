Patroniçe Özlem

; 29 / 12 28 / 12 21 / 6 20 / 1 24 / 7 26 / 8 23 / 9 23 / 15 18 / -1 23 / 9 24 / 12 18 / 6 21 / 7 28 / 4 19 / 1 21 / 11 24 / 7 17 / 4 23 / 5 19 / 7 19 / 8 17 / 9 23 / 6 24 / 6 24 / 11 27 / 5 25 / 9 21 / 11 24 / 8 24 / 6 19 / 3 23 / 7 28 / 12 16 / 8 22 / 4 19 / 5 30 / 12 23 / 5 18 / 7 25 / 16 17 / 9 22 / 12 28 / 13 26 / 7 22 / 6 17 / -1 24 / 5 23 / 4 23 / 7 19 / 10 23 / 6 30 / 15 20 / 10 23 / 10 22 / 6 25 / 10 22 / 10 25 / 15 19 / 9 22 / 6 22 / 8 21 / 5 17 / 9 31 / 11 19 / 8 22 / 11 17 / 9 26 / 15 14 / 9 22 / 3 30 / 14 22 / 13 16 / 7 26 / 6 17 / 10 26 / 8 21 / 7 14 / 3 16 / 8 23 / 5 14 / 10 Popçu
Berkay, önceki
gün eşi Özlem Ada Şahin
ile
Zorlu AVM
'deydi.
Ünlü şarkıcı, Bağdat Caddesi'nde
zayıflama merkezi
olan eşinin işleri
büyüttüğünü
söyledi.
Güzel
model de Etiler'de
yeni bir şube
açacağını belirtti.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.