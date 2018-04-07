Keşfe çıktı

Tuan Tunalı ile 4 yıllık evliliğini bitirmek için gün sayan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, ayrılık sonrası içsel bir yolculuğa çıktı. MAG dergisine röportaj veren oyuncu, kendini işine ve kişisel gelişimine adadı. 30 yaşındaki oyuncu, "Bazen seksi bazen de yaramaz bir çocuğum. Şu sıralar kendimle ilgili keşifteyim" dedi.
Küçükköse, küt saçlarıyla 'La Casa De Papel' dizisindeki Tokyo karakterine benzetildi.
Küçükköse, küt saçlarıyla 'La Casa De Papel' dizisindeki Tokyo karakterine benzetildi.
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