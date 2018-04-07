Keşfe çıktı

ile 4yıllık evliliğinibitirmek için günsayan oyuncuayrılık sonrasıiçsel biryolculuğa çıktı.MAG dergisineröportaj verenoyuncu, kendiniişine ve kişiselgelişimine adadı.30 yaşındakioyuncu,Şusıralar kendimleilgili keşifteyim"dedi.Küçükköse, küt saçlarıyla 'La Casa De Papel' dizisindeki Tokyo karakterine benzetildi.