Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, ne kadar yoğun olursa olsun minik kızı Elisa Güzin'i asla ihmal etmiyor. Dün rol aldığı dizinin çekimleri için evinden sete giden Fettahoğlu, öncesinde minik kızıyla enerji depoladı.
2 yaşındaki kızıyla oyunlar oynayan 37 yaşındaki oyuncu, çektiği kareye "Set öncesi enerji deposu" notu düştü.
2 yaşındaki kızıyla oyunlar oynayan 37 yaşındaki oyuncu, çektiği kareye "Set öncesi enerji deposu" notu düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.