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deposu

Enerji deposu
Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, ne kadar yoğun olursa olsun minik kızı Elisa Güzin'i asla ihmal etmiyor. Dün rol aldığı dizinin çekimleri için evinden sete giden Fettahoğlu, öncesinde minik kızıyla depoladı.



2 yaşındaki kızıyla oyunlar oynayan 37 yaşındaki oyuncu, çektiği kareye "Set öncesi enerji deposu" notu düştü.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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