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atışması

Botoks atışması
Demet Şener, dün paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerinin diline düştü. Çektiği selfie'yi instagram'da paylaşan 40 yaşındaki sunucuya "Botoksu fazla kaçırmışsın, Yüzünü bile oynatamıyorsun" yorumları yağdı. Yüzünde olmadığını ısrarla söyleyen Şener, eleştiriler artınca "Herkes estetik uzmanı olmuş" diyerek kendini savundu.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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