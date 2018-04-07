Demet Şener, dün paylaştığı fotoğrafıyla takipçilerinin diline düştü. Çektiği selfie'yi instagram'da paylaşan 40 yaşındaki sunucuya "Botoksu fazla kaçırmışsın, Yüzünü bile oynatamıyorsun" yorumları yağdı. Yüzünde botoks olmadığını ısrarla söyleyen Şener, eleştiriler artınca "Herkes estetik uzmanı olmuş" diyerek kendini savundu.
Botoks atışması
Etiketler: demet şener , Botoks
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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