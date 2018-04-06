;
Yol Durumu
  1. Kurdu kuzu yaptı
  2. Sert hakaret

Rocksever!

Rockçı ’den olaylı bir şekilde boşanan , gönlünü ünlü rock grubu Pentagram’ın gitaristi ’a kaptırdı. Eski manken, çıkarmak için hazırlandığı yeni albümünü de Türkcan’a emanet etti


Kaan Tangöze'yle 6 yıllık evliliğini 2 yıl önce bitiren Seçkin Piriler, aşkı yine rock dünyasında buldu.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ