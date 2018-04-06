Kaan Tangöze'yle 6 yıllık evliliğini 2 yıl önce bitiren Seçkin Piriler, aşkı yine rock dünyasında buldu.
Rocksever!
Rockçı Kaan Tangöze’den olaylı bir şekilde boşanan Seçkin Piriler, gönlünü ünlü rock grubu Pentagram’ın gitaristi Metin Türkcan’a kaptırdı. Eski manken, çıkarmak için hazırlandığı yeni albümünü de Türkcan’a emanet etti
Kaan Tangöze'yle 6 yıllık evliliğini 2 yıl önce bitiren Seçkin Piriler, aşkı yine rock dünyasında buldu.
Etiketler: Kaan Tangöze , Seçkin Piriler , Metin Türkcan , Kıvılcım Ural
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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