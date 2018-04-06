Karadeniz Rüzgarı

Çarşamba akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen 'Sen Anlat Karadeniz' fırtınalar estirmeye devam ediyor. Fenomen dizinin önceki akşam ekrana gelen 11. bölümü rakiplerini geride bıraktı. Dizi Tüm Kişiler'de yüzde 15.65 izlenme oranı ve yüzde 33.63 izlenme payı alarak 100 program arasında yine birinci oldu.
Başarılı dizinin yeni bölüm etiketi 'endelitahir' ise Twitter Türkiye'de en çok konuşulanlar listesinin zirvesine yerleşti. 'Sen Anlat Karadeniz' hayranları sayesinde dizinin yeni bölüm etiketi, Twitter Dünya Trending Topics listesinde 9. sıraya kadar yükseldi. Nefes ile Tahir'in imkansız aşkı, milyonları derinden etkiledi.
Vedat'ı öldürmek için kaçıran Tahir'i polisler yakalayınca Nefes, gözyaşlarına boğuldu.
Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, önceki gün seti ziyaret edip oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başarılı dizinin yeni bölüm etiketi 'endelitahir' ise Twitter Türkiye'de en çok konuşulanlar listesinin zirvesine yerleşti. 'Sen Anlat Karadeniz' hayranları sayesinde dizinin yeni bölüm etiketi, Twitter Dünya Trending Topics listesinde 9. sıraya kadar yükseldi. Nefes ile Tahir'in imkansız aşkı, milyonları derinden etkiledi.
Vedat'ı öldürmek için kaçıran Tahir'i polisler yakalayınca Nefes, gözyaşlarına boğuldu.
Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, önceki gün seti ziyaret edip oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
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