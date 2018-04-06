Estetik yaptırdığı konuşulan Meryem Uzerli, reklam anlaşması imzaladığı markanın basın toplantısında soruları yanıtladı. Oyuncu, "Yüzünüzü sigortalatmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Yüzümü sigortalatmayı düşünmedim. Yüzüm Allah'a emanet." Hollywood yanağı yaptırdığı iddia edilen 34 yaşındaki oyuncu, "Hollywood yanağı da ne?" dese de yüzündeki değişiklik dikkat çekti.