Estetik yaptırdığı konuşulan Meryem Uzerli, reklam anlaşması imzaladığı markanın basın toplantısında soruları yanıtladı. Oyuncu, "Yüzünüzü sigortalatmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Yüzümü sigortalatmayı düşünmedim. Yüzüm Allah'a emanet." Hollywood yanağı yaptırdığı iddia edilen 34 yaşındaki oyuncu, "Hollywood yanağı da ne?" dese de yüzündeki değişiklik dikkat çekti.
"Yüzümü sigortalatmayı düşünmedim. Yüzüm Allah'a emanet." Hollywood yanağı yaptırdığı iddia edilen 34 yaşındaki oyuncu, "Hollywood yanağı da ne?" dese de yüzündeki değişiklik dikkat çekti.
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