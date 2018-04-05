Yenge Ege’yi yakacak

İstanbul sevgileriyle bilinen Dusco Tosic ile şarkıcı eşi JelenaKarleusa, yaz aylarını da Bodrum'da geçirmeye karar verdi. Geçtiğimiz hafta ülkesi Sırbistan'da bir dergiye verdiği röportajında "İstanbul'dansonra Bodrum'da da evbakıyoruz" diyen güzel yengenin adresi belli oldu. Beşiktaş'tan yıllık1 milyon 250 bin euro ücret alan Dusco Tosic, Türkbükü'ndeki Mandarin Oriental'de 3 oda 1 salon daire kiraladı. Tosic, bunun için Haziran'da 30 bin,Temmuz ve Ağustos'taise 35'er bin euro kira ödeyecek. Tosic'in bu hamlesi ise seksi imajıyla bilinen Jelena Karleusa için "Bu yaz herkes yengeyikonuşacak" dedirtti.
SOSYETEYLE KOMŞU OLACAKLAR Tosic ve ailesinin daire kiraladığı Mandarin Oriental'de Oya-Bülent Eczacıbaşı gibi birçok sosyetiğin yanı sıra Cem Yılmaz gibi magazin dünyasının ünlü isimlerinin de villaları bulunuyor.
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