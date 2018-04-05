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Yenge Ege’yi yakacak

lı yıldız, ailesinin bu yazı Türkiye’de geçirmek istemesi üzerine ’nde aylığı 35 bin euro’luk ev kiraladı

Yenge Ege’yi yakacak
İstanbul sevgileriyle bilinen Dusco Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa, yaz aylarını da Bodrum'da geçirmeye karar verdi. Geçtiğimiz hafta ülkesi Sırbistan'da bir dergiye verdiği röportajında "İstanbul'dan sonra Bodrum'da da ev bakıyoruz" diyen güzel yengenin adresi belli oldu. 'tan yıllık 1 milyon 250 bin euro ücret alan , Türkbükü'ndeki 'de 3 oda 1 salon daire kiraladı. Tosic, bunun için Haziran'da 30 bin, Temmuz ve Ağustos'ta ise 35'er bin euro kira ödeyecek. Tosic'in bu hamlesi ise seksi imajıyla bilinen için "Bu yaz herkes yengeyi konuşacak" dedirtti.



SOSYETEYLE KOMŞU OLACAKLAR
Tosic ve ailesinin daire kiraladığı Mandarin Oriental'de Oya-Bülent Eczacıbaşı gibi birçok sosyetiğin yanı sıra Cem Yılmaz gibi magazin dünyasının ünlü isimlerinin de villaları bulunuyor.


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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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