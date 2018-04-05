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Şık rekabet!

’nın önceki akşamki galasında şıklık yarışı vardı. , rol arkadaşı Kerem Bürsin’e çalım attı. de ’nın gölgesindeydi

Şık rekabet!
Yakışıklı oyuncular Burak Özçivit ile Kerem Bürsin'i buluşturan 'Can Feda' filmi önceki akşam Emaar Square Mall'deki galayla görücüye çıktı. Ünlülerin akın ettiği galada şıklık yarışı yaşandı. Bir erkek giyim markasıyla reklam anlaşması imzalayan Özçivit, smokiniyle galanın en şık ismiydi. , özenli şıklığıyla rol arkadaşı Bürsin'i gölgede bıraktı. Son dönemde birçok davette eşi Özçivit'i yalnız bırakan Fahriye Evcen ise bu kuralını galada bozdu. Geceye Fidan Şimşek imzalı siyah payetli tulumla katılan Evcen'in son günlerde aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.



​Bürsin'in sevgilisi Serenay Sarıkaya da davete katılanlar arasındaydı. Kırmızı renkli House of Ogan marka elbisesini Isabel Marant çizmeleriyle kombinleyen oyuncu, Common Leisure uzun deri ceketiyle de kendine has tarzını gözler önüne serdi.

SERENAY FARKI



Avrupai güzelliğini tarz parçalarla ön plana çıkaran Sarıkaya, şıklık konusunda Evcen'e fark attı. İki ünlü çiftin gecedeki şıklık yarışı sosyal medyaya da damga vurdu. instagram'da başlatılan ankette Burak Özçivit ile Serenay Sarıkaya, galanın en şık iki ismi oldu. Özçivit ile Bürsin arasındaki "Hangisi daha yakışıklı?" anketinde çoğunluk 'Burak' dedi...



, geceye Faslı eşi İmane Elbani ile katıldı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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