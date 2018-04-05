Şık rekabet!
‘Can Feda’nın önceki akşamki galasında şıklık yarışı vardı. Burak Özçivit, rol arkadaşı Kerem Bürsin’e çalım attı. Fahriye Evcen de Serenay Sarıkaya’nın gölgesindeydi
Bürsin'in sevgilisi Serenay Sarıkaya da davete katılanlar arasındaydı. Kırmızı renkli House of Ogan marka elbisesini Isabel Marant çizmeleriyle kombinleyen oyuncu, Common Leisure uzun deri ceketiyle de kendine has tarzını gözler önüne serdi.
SERENAY FARKI
Avrupai güzelliğini tarz parçalarla ön plana çıkaran Sarıkaya, şıklık konusunda Evcen'e fark attı. İki ünlü çiftin gecedeki şıklık yarışı sosyal medyaya da damga vurdu. instagram'da başlatılan ankette Burak Özçivit ile Serenay Sarıkaya, galanın en şık iki ismi oldu. Özçivit ile Bürsin arasındaki "Hangisi daha yakışıklı?" anketinde çoğunluk 'Burak' dedi...
Murat Yıldırım, geceye Faslı eşi İmane Elbani ile katıldı.
DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: Burak Özçivit , Fahriye Evcen , Serenay Sarıkaya , Can Feda , kerem bursin , Murat Yıldırım
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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