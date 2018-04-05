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Seferberlik!

Seferberlik!
Eşi Jay-Z ile birlikte 'On The Run 2' adıyla dünya turuna çıkacak olan Beyonce'nin konser vereceği ülkeler arasında Türkiye'nin olmaması, Türk hayranlarını seferber etti. Dünyaca ünlü yıldızı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tutan Türkler, "Beyonce, Türkiye'de de konser versin" diyerek de geniş çaplı bir imza kampanyası başlattı.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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