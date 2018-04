Paris sürprizi

Geçtiğimiz yıllarda Victoria's Secret'in ünlü modellerini podyuma çıkartarak dünya genelinde büyük ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl da iddialı bir şova hazırlanıyor. 7-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek şov kapsamında Antalya'daki The Land of Legends Theme Park'ta 10 Haziran'da düzenlenecek defilede Paris Hilton podyumda yürüyecek. TÜRKİYE'Yİ çok sevdiğini her fırsatta belirten Hilton, "Antalya'da olacağım için çok mutluyum. Hem iş, hem tatil fırsatı bulacağım" dedi. Bu arada Paris Hilton, defilede 4 ayrı kıyafetle podyumda olacak...