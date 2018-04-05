Paris sürprizi

Geçtiğimiz yıllarda Victoria'sSecret'in ünlü modellerini podyumaçıkartarak dünya genelinde büyük sesgetiren Dosso Dossi Fashion Show,bu yıl da iddialı bir şova hazırlanıyor.7-12 Haziran tarihleri arasındadüzenlenecek şov kapsamındaAntalya'daki The Land ofLegends Theme Park'ta 10Haziran'da düzenlenecekdefilede Paris Hiltonpodyumda yürüyecek.TÜRKİYE'Yİçok sevdiğini herfırsatta belirtenHilton, "Antalya'daolacağım için çokmutluyum. Hemiş, hem tatil fırsatıbulacağım" dedi.Bu arada ParisHilton, defilede4 ayrı kıyafetlepodyumda olacak...
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