;
Yol Durumu
  1. Seferberlik!
  2. Lopez geleneği

Paris sürprizi

Paris sürprizi
Geçtiğimiz yıllarda Victoria's Secret'in ünlü modellerini podyuma çıkartarak dünya genelinde büyük ses getiren Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl da iddialı bir şova hazırlanıyor. 7-12 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek şov kapsamında Antalya'daki The Land of Legends Theme Park'ta 10 Haziran'da düzenlenecek defilede Paris Hilton podyumda yürüyecek. TÜRKİYE'Yİ çok sevdiğini her fırsatta belirten Hilton, "Antalya'da olacağım için çok mutluyum. Hem iş, hem tatil fırsatı bulacağım" dedi. Bu arada Paris Hilton, defilede 4 ayrı kıyafetle podyumda olacak...
Etiketler: , ,
  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ