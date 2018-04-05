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Mobilyacı heyecanı

Mobilyacı heyecanı
Oyuncu çift Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun önceki gün sosyal medyadaki fotoğrafı hayranlarını heyecanlandırdı. Bir mobilyacıya giden ikilinin mağazada çektirdikleri kareyi görenler "İkili evlilik hazırlığında" dedi. Çift, birbirlerinin aileleriyle de tanışmıştı.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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