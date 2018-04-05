Macera dolu Amerika

Güzel oyuncu Dilan ÇiçekDeniz, geçtiğimiz yıl oyunculukeğitimi için gittiği ABD'dekimaceralarını anlattı. "LosAngeles, oyunculuk eğitimialmak isteyenler için biçilmişkaftan" diyen Deniz, AmericanAcademy of Dramatic Arts'da2 ay eğitim aldığı dile getirdi. Dilan Deniz, ABD'dekiilginç bir anısını da şöyleanlattı: "Dolores isimli oyunusahnelerken her sabahmakyajla vücuduma morluklaryapıp yıpranmışkıyafetlerle okulagidiyordum."
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