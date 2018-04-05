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Macera dolu Amerika

Macera dolu Amerika
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz yıl oyunculuk eğitimi için gittiği ABD'deki maceralarını anlattı. "Los Angeles, oyunculuk eğitimi almak isteyenler için biçilmiş kaftan" diyen Deniz, American Academy of Dramatic Arts'da 2 ay eğitim aldığı dile getirdi.
Dilan Deniz, 'deki ilginç bir anısını da şöyle anlattı: "Dolores isimli oyunu sahnelerken her sabah makyajla vücuduma morluklar yapıp yıpranmış kıyafetlerle okula gidiyordum."
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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