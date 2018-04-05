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Havalı aşk

Havalı aşk
Oyuncu Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde aşkı Alman model Brenda Patea'yı 'da ağırladı. Yakışıklı oyuncu, 2017 Almanya Güzeli olan sevgilisiyle çektiği aşk pozlarını da instagram'da paylaştı.
İkilinin sosyal medyadaki aşk fotoğrafları Alman medyasında da büyük yankı uyandırdı. Pek çok Alman firmasının ve 'ya birlikte reklam filminde oynamaları için teklif götürdüğü öğrenildi.



Patea ile geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başlayan Yağcı, reklam tekliflerini değerlendirmek için önümüzdeki ay Berlin'e gidecek.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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