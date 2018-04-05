Havalı aşk

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İkilinin sosyal medyadaki aşk fotoğrafları Alman medyasında da büyük yankı uyandırdı. Pek çok Alman firmasının Barış Murat Yağcı ve Brenda Patea'ya birlikte reklam filminde oynamaları için teklif götürdüğü öğrenildi.
Patea ile geçtiğimiz ay aşk yaşamaya başlayan Yağcı, reklam tekliflerini değerlendirmek için önümüzdeki ay Berlin'e gidecek.
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