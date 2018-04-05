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Evlilik başka bahara

Evlilik başka bahara
Oyuncu çift Burçin Terzioğlu ile sevgilisi İlker Kaleli, önceki akşam Arnavutköy'deydi. Mekandan önce çıkan Terzioğlu, hızla aracına yöneldi. Kaleli ise güzel oyuncuyla bu yaz evlenecekleri iddiası hakkında konuştu.



Oyuncu, "Burçin'le 4 yıldır birlikteyiz ve böyle gayet mutluyuz. Öyle bir karar alırsak bizden önce sizin haberiniz olur" dedi.

Doğan SAVAŞ
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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