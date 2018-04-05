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Dijital demet

Dijital demet
Youtube kanalı açan ünlüler kervanına Demet Şener de eklendi. Olaylı geçen boşanma süreciyle sıkıntılı günler geçiren eski manken, kanalı için "Kanalımda sağlıktan modaya, mutfaktan pratik yaşam tüyolarına ve özel hayatıma dair tüm detayları bulabileceksiniz" açıklaması yaptı.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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