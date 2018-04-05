;
Yol Durumu
  1. Dijital demet
  2. Mobilyacı heyecanı

Baba itiraf

Baba itiraf
Ailesinin isteğiyle Londra'ya yerleşen Aslışah Alkoçlar, kısa süreliğine geldiği İstanbul'da Cihan Şensözlü'nün 'da yaptığı programına konuk oldu. Sadece ciddi düşündüğü erkeklerle babasını tanıştırdığını söyleyen sosyetik güzel, "Şu ana dek tek bir sevgilimi babamla tanıştırdım. O kendini biliyor'' diyerek de Hakan Sabancı'yı işaret etti.

Etiketler: , , , ,
  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ