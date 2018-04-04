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Mini İmparatoriçe

Mini İmparatoriçe
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan olan kızı Elif Ada, hızla büyüyor. 'da yaşayan Yıldız, önceki gün 5 yaşındaki kızıyla oyunlar oynadı. Babası 'in üzerine titrediği 'nın muzırlığı üstündeydi. Peluş oyuncağını annesinin kafasına yerleştiren Elif Ada, tüm sevimliliğiyle de objektife poz verdi.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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