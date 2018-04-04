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Kavalyesi oğlu

Kavalyesi oğlu
İvana Sert, oyunculuğa iyice alıştı. Sert'in başrolünde oynadığı 'Antep Fıstığı' filmi önceki akşam Gaziantep Sanko Park'ta görücüye çıktı. Galaya oğlu Ateş'le katılan Sert, "Ateş'le ilk kez filmde oynadım ve onu çok yetenekli buldum" dedi.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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