İflas etti!

Halit Ergenç, oyunculuktaki başarısını iş dünyasında gösteremedi. Ergenç, 2014'te yeğeni Aziz Akgül ile 1 milyon dolar (4 milyon lira) harcayıp 'Podr' adllı bir sosyal medya uygulamasını hayata geçirmişti.

Popüler paylaşım sitesi instagram'a benzer bir tasarımı olan uygulama ilgi görmeyince, 'Podr' sessiz sedasız sona erdirildi. Halbuki Ergenç yatırımı için o dönem "Yakında dünya devi olacağız" demişti.