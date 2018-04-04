İflas etti!

Halit Ergenç,oyunculuktaki başarısını işdünyasında gösteremedi.Ergenç, 2014'te yeğeniAziz Akgül ile 1 milyondolar (4 milyon lira)harcayıp 'Podr' adllı birsosyal medya uygulamasınıhayata geçirmişti. Popüler paylaşımsitesi instagram'a benzerbir tasarımı olan uygulamailgi görmeyince, 'Podr'sessiz sedasız sonaerdirildi. Halbuki Ergençyatırımı için o dönem"Yakında dünya deviolacağız" demişti.
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