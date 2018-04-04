İbo'ya ret

İbrahim Kutluay'la 3 ay önce boşanan Demet Şener'in evliliği bitse de davası bitmedi. Şener, eşinin yasak aşkı olduğunu iddia ettiği Edvina Sponza'ya da 500 bin liralık tazminat davası açmıştı. İbo ise davaya dahil olmak ve gizlilik kararı aldırmak için mahkemeye koştu.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Şener'in avukatı Aslı Hatemi, "Hakim, İbrahim Kutluay'ın talebini reddetti" dedi ve ekledi: "Boşanma davamız da Yargıtay'da sonuçlanmayı bekliyor."







Şener, Sponza'nın kendisine İbo'yla müstehcen mesajlarını gönderdiğini iddia etmişti.







Avukat Hatemi, Şener'in Sponza'ya açtığı davanın ikinci kadın değil, tazminat davası olduğunu söyledi.

AYDIN HAMZA