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Hande’nin aşkı

Hande’nin aşkı
Güzel oyuncu Hande Subaşı, önceki gün Burcu Kara'yı evinde ziyaret etti. Subaşı, Kara'nın oğlu Çınar Ali'yi sevdi. 7 aylık Ali'yle anne ve babası gibi yüzünü göstermeden fotoğraf çektiren, oyuncu bu kareye "Sevgilimi buldum" notu düştü.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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