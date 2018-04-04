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Anlamlı hediye

Anlamlı hediye
Demet Akalın, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Popçunun elindeki bir bidon su dikkat çekti. Akalın, "Yakın bir dostuma beş kiloluk pet şişede zemzem suyu getirdim" dedi. suyunu arkadaşına veren popçu, "Demet'ten en anlamlı hediye" dedirtti.



Akalın, kural bozmadı ve yine rengarenk eşofman takımı tercih etti.

Aydın HAMZA
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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