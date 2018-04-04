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3 silahşörler

3 silahşörler
Mustafa Sandal'la barıştığı konuşulan Emina Jahovic, önceki gün çocuklarıyla Barcelona'ya gitti. Yavuz ve Yaman'la 'ya giden Sırp şarkıcı, stres attı. Jahovic, bu kareye de "3 silahşörler" notu düşerek güldürdü.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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