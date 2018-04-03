;
Yol Durumu
  1. Linet farkı
  2. Jeste Fransız kalmadı

Temiz sayfa açtı

, sıkıntılı günleri atlattı. hesabı hack’lenen Sakuçoğlu, kendisi için başlatıldığını iddia ettiği karalama kampanyası sonrası hayatında temiz bir sayfa açtı

Temiz sayfa açtı
Son günlerde gündemden düşmeyen stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, önceki akşam Kabataş iskelesindeydi. hesabı hack'lenen Sakuçoğlu, hayatına temiz bir sayfa açtığını dile getirdi. Beyazlar içindeki stil danışmanı, "Küllerinden yeniden doğduğunu" söyleyip ekledi:

"Bir haftada yaşadığım haksızlığı hiçbir dönem yaşamadım. Instagram'ım, telefonum, mesajlarım, maillerim, hack'lendi. Bana ait olmayan cümleler ne yazık ki basına yansıtıldı..."



Beyazlar içerisinde ortaya çıkan Sakuçoğlu, çiçekli taçlar satan çocukları sevip onlara yemek de ısmarladı.

HALİL ÇİLİNGİR
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ