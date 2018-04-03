Temiz sayfa açtı

Son günlerde gündemden düşmeyen stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, önceki akşam Kabataş iskelesindeydi. Sosyal medya hesabı hack'lenen Sakuçoğlu, hayatına temiz bir sayfa açtığını dile getirdi. Beyazlar içindeki stil danışmanı, "Küllerinden yeniden doğduğunu" söyleyip ekledi:
"Bir haftada yaşadığım haksızlığı hiçbir dönem yaşamadım. Instagram'ım, telefonum, mesajlarım, maillerim, hack'lendi. Bana ait olmayan cümleler ne yazık ki basına yansıtıldı..."
Beyazlar içerisinde ortaya çıkan Sakuçoğlu, çiçekli taçlar satan çocukları sevip onlara yemek de ısmarladı.
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