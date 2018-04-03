Sözleşme şart

Ailesinin mal varlığı 3 milyardolar, kişisel serveti ise 100 milyondoları aşan ParisHilton, evlilik hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz Aralık'ta oyuncu ChrisZylka'dan 2 milyondolarlık yüzükle evlilik teklifi alan sosyetik güzelin ilk işi, evlilik sözleşmesi yapmak oldu. Sözleşmeyi doğrulayan ABD'li oyuncu Zylka, "Her centilmengibi bu kadarzengin bir kadınlaevlenmeden önceben de sözleşmeimzalamayı kabulettim" dedi. Paris Hilton ise "Chrisile sonsuza kadarbirlikte olacağızama sözleşmeşarttı" diye konuştu.
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