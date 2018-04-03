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şart

Sözleşme şart
Ailesinin mal varlığı 3 milyar dolar, kişisel serveti ise 100 milyon doları aşan Paris Hilton, evlilik hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz Aralık'ta oyuncu Chris Zylka'dan 2 milyon dolarlık yüzükle evlilik teklifi alan sosyetik güzelin ilk işi, evlilik si yapmak oldu.
Sözleşmeyi doğrulayan ABD'li oyuncu Zylka, "Her centilmen gibi bu kadar zengin bir kadınla evlenmeden önce ben de sözleşme imzalamayı kabul ettim" dedi. ise "Chris ile sonsuza kadar birlikte olacağız ama sözleşme şarttı" diye konuştu.
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