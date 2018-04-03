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Organik Atiye

, ticarete transfer oldu. 29 yaşındaki şarkıcı, Avrupa menşeli bir organik gıda markasının şubesini ’de açtı

Organik Atiye
, müzikteki başarısını ticarete taşıdı. Şarkıcı, Avrupa'nın en büyük organik gıda markası 'ın Türkiye'deki ilk şubesini 'de açtı. Mekanın dekorasyonu ve mönüsüyle bizzat kendisi ilgilenen Atiye, 14 Nisan'daki açılışta da sahne alacak.
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