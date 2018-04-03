;
Yol Durumu
  1. Organik Atiye
  2. Sözleşme şart

3 teker Cem

Sık sık inin rengini değiştiren Yılmaz’ın sarı renkteki motorunu turuncuya boyatması da gözden kaçmadı.

3 teker Cem
Lüks otomobil tutkusunu e yönelten Cem Yılmaz, önceki gün 3 tekerli motoruyla İstinyePark'taydı. 120 bin TL'lik motoruyla alışveriş merkezine gelen komedyen, güvenlik önlemlerini ihmal etmedi.
Ünlü komedyenin kaskını takarak gerekli kurallara uyması çevredekilerin takdirini topladı. Yılmaz, kısa bir alışveriş turunun ardından turuncu renkli motoruyla AVM'den ayrıldı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ