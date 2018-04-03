3 teker Cem

Lüks otomobil tutkusunu motosiklete yönelten Cem Yılmaz, önceki gün 3 tekerli motoruyla İstinyePark'taydı. 120bin TL'lik motoruyla alışveriş merkezine gelen komedyen, güvenlik önlemlerini ihmal etmedi. Ünlü komedyenin kaskını takarak gerekli kurallara uyması çevredekilerin takdirini topladı. Yılmaz, kısa bir alışveriş turunun ardından turuncu renkli motoruyla AVM'den ayrıldı.
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