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Sabancı'nın gece mesaisi

Sabancının gece mesaisi
Geçtiğimiz hafta Çinli manken Jocelyn Chew ile Kapadokya'da kaçamak yapan Hakan Sabancı'nın hızına yetişilmiyor. Son 2 yılda sayısız güzelle aşk yaşayan Sabancı; önceki akşam da Etiler Akmerkez Martinez'de çapkınlık turundaydı.
Üç güzelle yemek yiyen Sabancı, çıkışta kumral bir kadınla objektiflere yakalandı. Çapkın işadamı, rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, yanındaki güzel ise görüntülenmemek için yüzünü ceketiyle sakladı.



Deneyimli çapkın Sabancı, oldukça rahatken yanındaki güzelin panik dolu anları objektife böyle yansıdı.

DOĞAN SAVAŞ
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