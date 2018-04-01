Sabancı'nın gece mesaisi

Geçtiğimiz hafta Çinli manken JocelynChew ile Kapadokya'da kaçamak yapan HakanSabancı'nın hızına yetişilmiyor. Son 2 yıldasayısız güzelle aşk yaşayan Sabancı; önceki akşamda Etiler Akmerkez Martinez'de çapkınlıkturundaydı. Üç güzelleyemek yiyenSabancı, çıkıştakumral bir kadınlaobjektiflereyakalandı. Çapkınişadamı, rahattavırlarıyladikkat çekerken,yanındaki güzel isegörüntülenmemekiçin yüzünüceketiyle sakladı.
Deneyimli çapkın Sabancı, oldukça rahatken yanındaki güzelin panik dolu anları objektife böyle yansıdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.