Mevsimler değişti birinci değişmedi

Türkiye'nin kanalı atv, rakipsizliğini2018 yılında da koruyor. 2016 ve 2017yılını 'en çok izlenen kanal' olarak kapatanatv, zirveyi kimseye bırakmıyor. atv, KantarMedya'dan alınan verilere göre Mart ayındada yüksek izlenme oranlarına sahip olarakbaşarısını sürdürdü.
Kalitesiyle öncü olmayı sürdürenatv, sabah kuşağındaki programları, reytingrekorları kıran dizileri ve tarafsız haberleriyleyine adını zirveye yazdırdı.
Müge Anlı ileTatlı Sert, Esra Erol'da gibi programlar,Sen Anlat Karadeniz, Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz gibi başarılı diziler, Martayında da milyonları atv ekranına kilitledi.
Nefes ile Tahir'in imkansız aşkını anlatan dizi 'Sen Anlat Karadeniz' yayınladığı ilk günden itibaren Çarşamba akşamlarına damgasını vurmayı başardı.
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