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Mevsimler değişti birinci değişmedi

Mevsimler değişti birinci değişmedi
Türkiye'nin kanalı atv, rakipsizliğini 2018 yılında da koruyor. 2016 ve 2017 yılını 'en çok izlenen kanal' olarak kapatan atv, zirveyi kimseye bırakmıyor. atv, Kantar Medya'dan alınan verilere göre Mart ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olarak başarısını sürdürdü.



Kalitesiyle öncü olmayı sürdüren atv, sabah kuşağındaki programları, reyting rekorları kıran dizileri ve tarafsız haberleriyle yine adını zirveye yazdırdı.



Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da gibi programlar, Sen Anlat Karadeniz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi başarılı diziler, Mart ayında da milyonları atv ekranına kilitledi.

Nefes ile Tahir'in imkansız aşkını anlatan dizi '' yayınladığı ilk günden itibaren Çarşamba akşamlarına damgasını vurmayı başardı.
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