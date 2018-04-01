Kıvanç’ın meleği

; 25 / 12 23 / 10 21 / 4 13 / 1 20 / 5 24 / 7 22 / 7 21 / 14 12 / 0 21 / 6 24 / 12 24 / 8 27 / 10 23 / 8 16 / 0 25 / 11 18 / 4 12 / 2 21 / 5 18 / 5 28 / 14 19 / 12 21 / 6 21 / 6 25 / 9 23 / 5 25 / 9 21 / 13 19 / 7 18 / 7 13 / 1 22 / 6 22 / 11 20 / 8 18 / 3 16 / 4 24 / 10 19 / 9 17 / 5 22 / 14 21 / 12 23 / 12 22 / 10 25 / 8 20 / 6 11 / 1 21 / 5 21 / 5 21 / 6 21 / 9 21 / 4 24 / 11 28 / 12 22 / 7 20 / 7 19 / 7 22 / 9 20 / 10 17 / 6 16 / 5 19 / 6 20 / 6 20 / 8 24 / 10 20 / 8 30 / 11 25 / 9 21 / 9 15 / 8 18 / 3 25 / 13 17 / 7 19 / 9 22 / 6 18 / 9 20 / 8 21 / 5 12 / 3 25 / 11 18 / 4 23 / 10 Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Victoria's Secret meleği Romee Strijd'i buluşturan Mavi'nin yeni reklam filmi önümüzdeki günlerde seyircisiyle buluşacak.
Merakla beklenen reklamdan ilk kareler önceki gün basına yansıdı. Ünlü oyuncuyla Hollandalı modelin verdiği çarpıcı pozlar, ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı.
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