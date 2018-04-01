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Havada aşk kokusu var

Önceki ilişkileri hüsranla biten ve , ’de buluştu. Güzel oyuncu ile çapkın işadamı, gittikleri bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar sarmaş dolaş eğlendi. İkilinin samimi halleri, ‘Yeni bir aşk mı?’ dedirtti

Havada aşk kokusu var
Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'la ilişkisi geçtiğimiz yıl biten Demet Özdemir, aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Güzel oyuncu, önceki akşam 'de sürpriz bir isimle yakınlaştı. Geçtiğimiz gün ablası Derya Özdemir'le Alaçatı'ya giden ünlü oyuncu, burada sosyetik işadamı Efe Duru ile bir araya geldi. Oyuncu Gökçe Bahadır ile aşkını Aralık 2017'de bitiren Duru, Özdemir ve arkadaşlarıyla bir gece kulübünde sabahın ilk ışıklarına dek eğlendi. Geceden sosyal medyaya yansıyan video ise Demet Özdemir ile Efe Duru'nun samimiyetini gözler önüne serdi.

MESAJLAŞIYORLAR
Kolunu Duru'nun omzuna atan 26 yaşındaki oyuncunun sosyetik işadamıyla sarmaş dolaş dans etmesi "İkili arasında yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi. Eğlence sonrası birbirlerini sosyal medyada takibe alan ikiliden Özdemir, Duru ile çekildiği pozunu "Dostlar" notuyla instagram'da paylaştı. Paylaşımıyla Duru ile sadece arkadaş olduğunu ima eden Özdemir'in işadamıyla sık sık mesajlaştığı ve arkadaşlıklarının da her an aşka dönüşebileceği konuşulanlar arasında…



SARMAŞ DOLAŞ EĞLENCE
İkilinin yakınlaşmasını Duru'nun geceden paylaştığı video ortaya çıkardı. Sosyetik iş adamının kısa süre sonra paylaşımını silmesi ise aşk iddialarını kuvvetlendirdi.
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