Havada aşk kokusu var

Önceki ilişkileri hüsranla biten Demet Özdemir ve Efe Duru, İzmir’de buluştu. Güzel oyuncu ile çapkın işadamı, gittikleri bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar sarmaş dolaş eğlendi. İkilinin samimi halleri, ‘Yeni bir aşk mı?’ dedirtti
Beşiktaşlı OğuzhanÖzyakup'la ilişkisi geçtiğimizyıl biten Demet Özdemir, aşkhayatındaki sessizliğini bozdu. Güzeloyuncu, önceki akşam İzmir'de sürprizbir isimle yakınlaştı. Geçtiğimiz günablası Derya Özdemir'le Alaçatı'ya gidenünlü oyuncu, burada sosyetik işadamıEfe Duru ile bir araya geldi. OyuncuGökçe Bahadır ile aşkını Aralık 2017'debitiren Duru, Özdemir ve arkadaşlarıylabir gece kulübünde sabahın ilk ışıklarınadek eğlendi. Geceden sosyal medyayayansıyan video ise Demet Özdemirile Efe Duru'nun samimiyetini gözlerönüne serdi.
MESAJLAŞIYORLAR Kolunu Duru'nun omzuna atan 26 yaşındaki oyuncunun sosyetik işadamıyla sarmaş dolaş dans etmesi "İkili arasında yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi. Eğlence sonrası birbirlerini sosyal medyada takibe alan ikiliden Özdemir, Duru ile çekildiği pozunu "Dostlar" notuyla instagram'da paylaştı. Paylaşımıyla Duru ile sadece arkadaş olduğunu ima eden Özdemir'in işadamıyla sık sık mesajlaştığı ve arkadaşlıklarının da her an aşka dönüşebileceği konuşulanlar arasında…
SARMAŞDOLAŞEĞLENCE İkilinin yakınlaşmasını Duru'nun geceden paylaştığı video ortaya çıkardı. Sosyetik iş adamının kısa süre sonra paylaşımını silmesi ise aşk iddialarını kuvvetlendirdi.
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