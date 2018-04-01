Dilara’dan kızdıran poz

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Egzotik adanın tadını çıkaran oyuncu, önceki gün bisiklete bindi. Öztunç'un takipçileri de "Biz çalışırken sen sürekli geziyorsun" diye yorumlar yaptı.
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