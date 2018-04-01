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Dilara’dan kızdıran poz

Dilara’dan kızdıran poz
Güzel oyuncu Dilara Öztunç, Maldivler'e demir attı. Fotoğrafçı aşkı Umut Kızıltan'la 2 hafta önce Maldivler'e giden Öztunç, kıskandıran paylaşımlarını sürdürüyor.



Egzotik adanın tadını çıkaran oyuncu, önceki gün bisiklete bindi. Öztunç'un takipçileri de "Biz çalışırken sen sürekli geziyorsun" diye yorumlar yaptı.

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