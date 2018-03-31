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Uyumlu çift

Uyumlu çift
Oyuncu çift Hande Soral ve eşi İsmail Demirci, önceki akşam Cihangir'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Sportif tarzlarıyla birbirine uyumlu olan ikilinin, ayakkabılarının aynı model olması gözden kaçmadı.
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