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Turist tacizi

Turist tacizi
Naz Elmas, önceki akşam Bebek'te soğuk terler döktü. Elmas, gazetecilerle sohbet ederken yanına yabancı bir turist geldi. Turist, önce güzel oyuncuya dostane bir şekilde sarıldı.
Sonrasında "Yan taraftaki mekana gidelim" diyerek Elmas'ı taciz eden oyuncunun imdadına gazeteciler yetişti. Basın mensupları, alkollü turisti uzaklaştırdı.

Doğan SAVAŞ
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