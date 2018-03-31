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Setten mutfağa

da son trende uyarak bir mekan açmaya karar verdi. Güzel oyuncu, ilk iş olarak ünlü şef Hazer Amani’den yemek dersleri almaya başladı

Setten mutfağa
Şimdilerde 'Romantik Komedi' serisinin son filmi için hazırlıklara başladığı konuşulan Sinem Kobal'la ilgili tatlı haber... Kendisi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan Kobal, uzun zamandır hayalini kurduğu 'mekan projesi'ni hayata geçirmek üzere. Son dönemde birçok ünlü gibi kendisine ait bir kafe açmayı planlayan , bunun için ilk iş olarak ünlü şef Hazer Amani'den yemek dersleri almaya başladı.

SİNEM'İN MUTFAK HAZIRLIĞI



Tıpkı Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer gibi mekanında moda ve lezzeti bir araya getirmeyi planlayan güzel oyuncunun en büyük destekçisi ise kuşkusuz eşi İmirzalıoğlu. Yakışıklı oyuncu, Sinem Kobal'ın hayalindeki gibi bir dükkan bulmak için emlakçılarına talimat verdi...
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