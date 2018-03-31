Setten mutfağa

Şimdilerde 'Romantik Komedi'serisinin son filmi için hazırlıklarabaşladığı konuşulan Sinem Kobal'lailgili tatlı haber... Kendisi gibi oyuncu olanKenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliğiolan Kobal, uzun zamandır hayalini kurduğu'mekan projesi'ni hayata geçirmek üzere.Son dönemde birçok ünlü gibi kendisine aitbir kafe açmayı planlayan Sinem Kobal, bununiçin ilk iş olarak ünlüşef Hazer Amani'denyemek dersleri almayabaşladı.
SİNEM'İN MUTFAK HAZIRLIĞI
Tıpkı KıvançTatlıtuğ'un eşi BaşakDizer gibi mekanındamoda ve lezzeti biraraya getirmeyiplanlayan güzeloyuncunun enbüyük destekçisiise kuşkusuzeşi İmirzalıoğlu.Yakışıklı oyuncu,Sinem Kobal'ınhayalindeki gibibir dükkan bulmakiçin emlakçılarınatalimat verdi...
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