Prince olsaydı beğenirdiniz

Katar'da olan Saadet Işıl Aksoy, önceki günki paylaşımıyla güldürdü. Güzel oyuncu, Doha'daki bir dükkan sahibiyle poz verdi ve duvarda asılı fotoğrafı kast ederek şöyle yazdı: "Arkamdaki fotodaki Prince olsa beğenirdiniz ama yanımdaki amcanın gençliği o."