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Prince olsaydı beğenirdiniz

Prince olsaydı beğenirdiniz
Katar'da olan Saadet Işıl Aksoy, önceki günki paylaşımıyla güldürdü. Güzel oyuncu, Doha'daki bir dükkan sahibiyle poz verdi ve duvarda asılı fotoğrafı kast ederek şöyle yazdı: "Arkamdaki fotodaki Prince olsa beğenirdiniz ama yanımdaki amcanın gençliği o."
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