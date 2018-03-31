Efsane albüm

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın soundtrack albümü, Kalan Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor. Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği başrollerini Oktay Kaynarca ve DenizÇakır'ın paylaştığı dizinin ikinci ve üçüncü sezonun orijinal müzikleri iki CD'likalbümde toplandı. 29 şarkıdan oluşan albümün prodüktörlüğünü Hasan Saltık, yapımcılığını ise Nilüfer Saltık yaptı.
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