Tarkan, Avrupa turnesine önceki akşam Berlin'de start verdi. Max- Schmeling-Halle'de binlerce izleyicinin akın ettiği konserde Megastar'a salonudolduran hayranları hep bir ağızdan eşlik etti. Ünlü şarkıcı, 'fizy Tarkan konserleri' kapsamında Stuttgart, Frankfurt,Rotterdam, Düsseldorf,Münih ve Hamburg'da da sevenleriyle hasret giderecek. 29 Nisan'dasona erecek Avrupa turnesi sayesinde Megastar, 2017'de elde ettiğiyaklaşık 50 milyon liralık reklam, konser ve albüm kazancına yine yüklü bir gelir de eklemiş olacak.
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