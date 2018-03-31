;
Yol Durumu
  1. Tatlı Bieber
  2. Şiddetli aşık

'de mega coşku

Berlinde mega coşku
Tarkan, Avrupa turnesine önceki akşam Berlin'de start verdi. Max- Schmeling-Halle'de binlerce izleyicinin akın ettiği konserde Megastar'a salonu dolduran hayranları hep bir ağızdan eşlik etti.
Ünlü şarkıcı, 'fizy konserleri' kapsamında Stuttgart, Frankfurt, Rotterdam, Düsseldorf, Münih ve Hamburg'da da sevenleriyle hasret giderecek. 29 Nisan'da sona erecek Avrupa turnesi sayesinde Megastar, 2017'de elde ettiği yaklaşık 50 milyon liralık reklam, konser ve albüm kazancına yine yüklü bir gelir de eklemiş olacak.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar